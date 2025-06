Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata: il turco smentisce, ma è in arrivo la prima offerta

Il caso si infittisce. Tre attori protagonisti, Inter, Galatasaray e Hakan Calhanoglu, una storia nella quale c'è tutto, sogni, messaggi d'amore, tradimento, con un finale tutto da scrivere. La notizia rilanciata dalla Turchia trova conferme in Italia,che dopo aver chiuso l'arrivo a parametro zero di Leroy Sané cerca un nuovo colpo sensazionale per alzare l'asticella anche in Europa. Un interesse datato, che questa volta potrebbe trasformarsi in un trasferimento: rispetto alle ultime due estatiil prestigioso club di Istanbul ha trovato terreno fertile,

Secondo i media turchi Calhanoglu avrebbe dato l'ok, sarebbe pronto a cambiare aria, a lasciare l'Inter per vivere un'esperienza con la squadra della quale è tifoso.Il centrocampista ex Milan, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 che in nerazzurro prevede un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti a stagione, sarebbe pronto a fare uno sforzo economico, a rinunciare a qualcosa per agevolare il trasferimento.

aveva detto il diretto interessato in un'intervista di qualche settimana fa, il suo desiderio potrebbe diventare presto realtà. E' quello che si augura anche il papà, che con una storia su Instagram ha fatto sognare i tifosi: "Speriamo che un giorno tu venga nel nostro Galatasaray".Calhanoglu al Galatasaray è una possibilità, anche se dall'Inter non arrivano conferme.- secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport -Calhanoglu non ha manifestato la volontà di andare via ed è concentrato solo sull'Inter. In questa storia qualcuno non dice la verità, così come potrebbe essere che il turco, con il Mondiale del Club in corso, non abbia voglia di esporsi. Di certo qualcosa si muove e dalla Turchia sono sicuri che presto arriverà all'Inter un'offerta ufficiale. Che sarà molto lontana dalla valutazione che l'Inter fa di Calhanoglu, ovvero 35-40 milioni di euro.