rappresenta un appuntamento fondamentale sulla strada verso la qualificazione alla Champions League: alla Dacia Arena per i bianconeri è vietato sbagliare match, con l'obbligo di vincere., due fra gli uomini più discussi della tormentata stagione che stanno attraversando i campioni d'Italia uscenti.Entrambi, per motivi diversi,(21 presenze e 4 gol) è stata frenato dagli infortuni per quasi tutta la stagione, ed è stato anche al centro dell'episodio relativo alla cena proibita a casa di McKennie, mentre(41 partite e 6 gol) ha risentito dei tanti cambi di ruolo e di un'annata negativa da parte di ambiente e squadra, la condizione peggiore per un giovane che si affaccia per la prima volta nel teatro di un top club.Entrambi poi, per il presente ma soprattutto per il futuro, sono accomunati da una domanda:, lasciando la sensazione di una incompatibilità tecnica fra i due, che danno il meglio nella stessa zona del campo, ovvero il centro-destra del reparto offensivo della squadra, con il piede 'buono', il sinistro, verso l'interno., vale a dire che il classe 2000 svedese è ancora nella fase di costruzione del suo profilo fisico-tecnico-tattico e che ancora sta cercando la sua collocazione ideale. Ed è altrettanto vero, aggiungiamo noi, che in un altro contesto di squadra, e magari con un altro allenatore,, favorendo quindi una possibile coesistenza., che a Firenze li ha alternati (Dybala nel primo tempo e Kulusevski nel secondo), e che parlando dei due nella conferenza alla vigilia della trasferta in Friuli non si è sbilanciato sulla loro presenza in campo insieme dal 1°, nonostante i guai fisici di(convocato ma alle prese con un problema al polpaccio) e(non convocato)., avrebbero l'occasione per dimostrare di poter coesistere.la prova, i dubbi aumenterebbero, con eventuali conseguenze anche in chiave mercato.