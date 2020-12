La querelle legata al rinnovo dioggi si è arricchita di una nuova pagina e con le parole dipronunciate sul palco del Golden Boy la sensazione è che il presidente dellaabbia voluto svelare quelli che sono gli attuali piani della dirigenza per il futuro della Joya al fine di evitare nuove uscite, non gradite, a mezzo stampa. La domanda di Dybala è nota, l'offerta della Juventus anche (), ciò che manca è la risposta della punta argentina stuzzicata da Agnelli sul piano del rendimento in campoGià, ma qual èper poter entrare in top 20? Ovviamente non sono neanche considerabili i santoni del calcio di oggi comeche superano quota 30 milioni (rispettivamente 40, 38 e 30 milioni netti annui),(che arrivano sopra quota 20) rappresentano due esempi destinati ad uscire da questa classifica al momento della scadenza degli attuali accordi, ma neancheoggi possono essere alla portata di Dybala e comunque presenti in classifica. La cifra netta che vede gran parte dei top player d'Europa oscilla fra i 16 e i 12 milioni di euro e parte dae arriva ai varie perfino il compagno di squadra, ovviamente, dato che sono quelli che fanno la differenza nei contratti odierni, sebbene non sia la più importante.che deve uscire dalle casse della società. E qui il mondo si amplia dato che di stato in stato la tassazione dei super ingaggi è differente. In Francia è meno permissiva che in Spagna, in Inghilterra varia in base ai benefit fisici concessi ai calciatori e varia dal 40/45% per i super ingaggi, mentre in Italia è del 50% salvo l'utilizzo del Decreto Crescita.Ad esempio il contratto da 16 milioni l'anno dicosta 28 milioni lordi al Manchester United. Quello dida 15 costa 24 milioni lordi al Liverpool, oppure quello di 15 milioni dicosta 23 milioni lordi al Bayern Monaco. L'offerta fatta dalla Juventus ada 10 milioni l'anno costerebbe 20 milioni lordi alla Juventus, ma restando in casa bianconera il paragone più lampante è proprio con. Sfruttando il decreto crescita il difensore olandese guadagna circa 12 milioni netti l'anno che per la Juve, al lordo sono poco più di 16.sfociata dal campo alle dichiarazioni a mezzo stampa. E siamo solo all'inizio.