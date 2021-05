per lo scudetto, e ancor più. Rileggiamo innanzi tutto i due testi, pubblicati entrambi su Twitter pochi minuti dopo l'aritmetica conquista del titolo di campioni d'Italia da parte dei nerazzurri. L'account ufficiale della Juve ha pubblicato questo testo: "", mentre Agnelli, sempre su Twitter, ha scritto: "". Apriti cielo. I due tweet hanno subito diviso il popolo bianconero in due partiti.Il primo, che ci sembra essere quello maggioritario,in passato. E negli ultimi anni di occasioni ce ne sarebbero state. Anzi, chi sostiene questa tesi cita gli esempi opposti dei complimenti rivolti dall'Inter a Real Madrid e Barcellona dopo le finali di Champions League vinte contro i bianconeri nel 2017 e 2015., a fronte della celerità con la quale si è prodigato a complimentarsi con il presidente della rivale storica numero uno.Sull'altro fronte, invece,, a maggior ragione nei confronti di chi, a loro dire, si è sempre comportato in modo antisportivo con la Juve, non riconoscendone le vittorie nemmeno con un messaggio di complimenti.qualcosa di importante, vi chiediamo, allargando il discorso anche ai tifosi della altre squadre: