Un qualcosa che gli è riuscito a conti fatti solo alla primissima esperienza in bianconero, quando tutto sommato nessuno lo aspettava al varco ed era protetto da Carlos Tévez e da tutti gli altri leader della Juve presenti tra centrocampo e difesa. Sono passati tanti anni, Morata adesso è un uomo di quasi 30 anni ed è sempre stato al centro di valutazioni controverse per quel che riguarda la resa in termini di qualità, anche in questa stagione. Lui è stato il primo colpo di mercato, perché di questo si deve parlare dovendo la Juve comunque esercitare l'opzione per un'altra stagione in prestito al prezzo di 10 milioni di euro.CR7 andato via ma un reale sostituto non è stato individuato in estate visto che in extremis è arrivato il solo Moise Kean, un autentico flop fino all'avvento invernale di Vlahovic.il tecnico ha detto che adesso e solo adesso ha la possibilità di giocare in una posizione a lui congeniale, anche se nelle ultime settimane continua a piangere il piatto in termini di gol e assist, solo un passaggio decisivo contro l'Udinese a Zakaria e zero reti segnate. Poi tanto lavoro sporco e sacrificio, però qualcosa in più è lecito aspettarselo. Contro Il Villarreal mancheranno Bonucci e Chiellini, mancherà soprattutto Dybala.ed è qui che si attende la sua zampata che manca ormai da troppo tempo.previsto dal diritto di riscatto concordato con l'Atlético Madrid due estati fa. Il prezzo dovrà essere ampiamente ridotto per fare in modo che ci possa essere un futuro in bianconero.Discorsi ancora prematuri. Prima Morata dovrà lanciare quelle risposte che tutta la Juve si aspetta da ogni componente della squadra e da alcuni nuovi leader in particolare. Lui appartiene alla seconda categoria. Soprattutto