IL TABELLINO

Tranne, ovviamente, peMa a: dopo il belga, già gravato di un’ammonizione e provocatorio a sèguito del pareggio dal dischetto, anche il portierecheTotale: due espulsi per l’Inter e uno per la Juve in vista diil prodotto di due attese stucchevoli. Quella della Juve, rigorosamenteQuella dell’Inter che, pur facendo di più e amministrando meglio il controllo del pallone, è arrivata al massimo fino al limite dell’area.Cioé con il guizzo di uno dei suoi calciatori e la difesa ad oltranza. Gli stava andando bene anche questa volta. Perché,(fallo di mano di Bremer che ha mancato l’intervento di testa, schiaffeggiando il pallone).Ripeto: giusto così. Sia perché l’avevo detto (l’Inter non era poi così brutta come era stata dipinta con la Fiorentina), sia perché ad andare più vicina al vantaggio era stata la squadra di Inzaghi. Una volta con Brozovic (deviazione di Perin), un’altra con Dimarco (salvataggio di Bremer) e, nella ripresa, una terza volta con Mkhitaryan (diagonale fuori di un niente)., rinunciando solo agli infortunati. Ma, mentre nella Juve, Di Maria (solo una bella conclusione, dopo appena tre minuti, deviata da Handanovic) e Vlahovic latitano (per non dir di peggio),Kostic non si è mai visto, Fagioli, forse stanco, era giù di corda, Rabiot si è acceso solo nel secondo tempo.In realtà deluso deve essere Allegri perché l’argentino, a parte l’inizio, si è intestardito a giocare da solo (sprecando anche un 2 contro 2 in contropiede) e Vlahovic ha concluso solo due volte (e fuori di testa). Delle due l’una: o il serbo, nonostante la stazza, ha fondamentali approssimativi o la pressione che percepisce è eccessiva. Fatto sta che non tiene un pallone, non dialoga nello stretto, non attacca la profondità. Milik è stagionato, ma almeno si è reso pericolosissimo in zona gol (ha messo la punta da due passi su conclusione di Cuadrado) e di testa ha favorito, con la sua sola presenza, il gol del colombiano.Detto tutto questo,Vero che bisognerà vincere comunque, ma farlo con la spinta dei propri tifosi è certamente più facile.o. Se vincere è l’unica cosa che conta (lo sproposito firmato da Boniperti), quando non accade ti resta poco su cui ragionare e da cui ripartirest 38' Cuadrado (J), 49' Lukaku rig. (I).Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli (20' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria (20' st Chiesa), Vlahovic (28' st Milik). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, De Sciglio, Iling, Barrenechea, Paredes, Kean. All. Allegri.Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian (36' st Dumfries), Barella, Brozovic (36' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (23' st Gosens); Lautaro (41' st Correa), Dzeko (23' st Lukaku). A disp. Onana, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Carboni, Zanotti. All. Inzaghi.: Massa di Imperia.: Di Paolo di Avezzano.: st 50' Lukaku (I). A fine partita Cuadrado (J) e Handanovic (I).: pt 41' Brozovic (I); 44' Miretti (J).