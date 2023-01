. Laincomincia il 2023 come aveva finito il 2022, continuando a vincere cioè. E con l’1-0 sul campo della Cremonese, maturato soltanto al 90’ grazie a una punizione di Milik, sono sette i successi consecutivi dei bianconeri, tutti senza subire gol, dopo lo 0-2 a San Siro contro il Milan, l’8 ottobre scorso., avrebbe meritato il pareggio perché nel primo tempo aveva trovato il gol con Valeri, poi annullato, e nella ripresa ha colpito un palo pieno cone un palo esterno consempre sullo 0-0, ma evidentemente questo è il destino della squadra di Alvini che continua a raccogliere più applausi che punti e andando avanti, anzi indietro, così tornerà a testa alta in serie B.La Juventus, però, non ha rubato nulla e per opposti motivi,continuando così può ancora puntare allo, specialmente se batterà ilnel prossimo scontro diretto di venerdì 13 in trasferta.A Cremona, infatti, mancavano Vlahovic, Di Maria e Cuadrado, oltre a capitan Bonucci, per non parlare del lungodegente Pogba. L’importanza dei titolarissimi si è compresa una volta di più quando sono entrati nella ripresa prima Chiesa e poi Rabiot che hanno regalato ulteriore spinta trascinando una squadra di giovanissimi in cui Gatti in difesa, Miretti e Fagioli, fin che è rimasto in mezzo al campo, hanno confermato le loro qualità.la Juventus ha avuto il merito di non accontentarsi di limitare i danni nel momento in cui laspingeva di più, fino a quando la grande abilità di Milik che ha calciato una perfetta punizione di sinistro ha fatto la differenza.Il peggio per la Juventus, quindi, è passato e allora a questo punto serve soltanto la continuità delle grandi squadre capaci di vincere queste partite mescolando in dosi uguali abilità e fortuna.Mentre i tifosi delladevono sperare in una miracolosa salvezza, che meriterebbero per come gioca la squadra e per quello striscione esposto in curva:. L’augurio più affettuoso di rivederlo nello stadio dove è incominciata la sua splendida carriera.