Juventus, il flop di Giuntoli riflesso di una società che oggi non sa più chi è

Redazione Calciomercato

Non è bastata una stagione super deludente, il flop del mercato e una Champions League presa per i capelli a Venezia a 20 minuti dalla fine del campionato, grazie a un calcio di rigore.La telefonata in extremis a Gian Piero, probabilmentedi un momento societario al limite del grottesco.

Un momento, a dir la verità, chePerché i movimenti semi disperati di oggi sono figli delle scelte di ieri. EUn’onda negativa lunga, anzi, lunghissima; un declino che sembra rispondere alla teoria del piano inclinato.Sì perchéLa gestione era ancora quella di. Un presidente che decideva di accantonare la sua creatura per lanciarsi in una battaglia politica alla UEFA più grande, evidentemente, anche del proprio ego. Una battaglia che avrebbe perso e, insieme ai cocci, avrebbe crepato e fatto a pezzi quella Juve arriva a dominare in Italia per nove stagioni consecutivi.

L’inizio di una gestione sportiva economicamente spregiudicata, alla rincorsa di un obiettivo - la Champions League - diventato ossessione. Il fallimento di quei progetti sul campo. I conti da risanare. Le dimissioni dello stesso Agnelli, la nuova presidenza e il nuovo management.In questi giorni, ‘sparare’ su, è lo sport più praticato. E del restoSua la scelta Thiago Motta. Sue le operazioni di un mercato rivelatosi sul campo totalmente fallimentare. Sua una gestione dove, di fatto, ha bruciato un anno di tempo. Sì perché fin dal suo ingressoAnziché prendere la decisione impopolare fin da subito, però, Giuntoli ha preso tempo, lasciando spazio alle incomprensioni e ai malumori di una stagione finita tra i veleni.

, in cui la vittima è stato prima il tecnico e che oggi diventa il direttore che quel tecnico aveva voluto. Fin qui, tutto chiaro.. Nel calcio vige infatti la stessa identica teoria che regola la cucina: quando il pesce puzza, lo fa dalla testa. E i movimenti odierni sono la chiara dimostrazione dellache ha dato pieni poteri a Giuntoli è quella che. Perché era da un paio di mesi ormai che attorno a casa Juve girava questa voce, quella di un’ennesima rivoluzione estiva.

Eppure, una settimana dopo il termine del campionato,Un Conte che era stato scelto, evidentemente, per salvare capra e cavoli e tappare con i suoi miracoli sportivi sul campo tutto ciò che in questo momento palesemente non va. Ma il cui rifiuto all’ultimo ha lasciato il club bianconero nudo di fronte alla cruda realtà dei fatti:Da qui quella telefonata a Gasperini - chissà poi di chi, Comolli? Chiellini? - definita quasi grottesca perché grottesca è nei modi e nei tempi. Inevitabile che persino uno come il Gasp, che quella chiamata l’ha attesa una vita, dicesse ‘no grazie’.

. Perché la Juventus, ormai da tempo, non sembra più essere la Juventus. La teoria del piano inclinato. Resta da capire, soltanto, quando quella sfera smetterà di correre verso il basso.