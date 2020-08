Alla Juventus è iniziata l'era Pirlo. Primi giorni di lavoro alla Continassa, il nuovo allenatore sta dando la sua impronta alla squadra ma vuole essere uno degli attori protagonisti anche nelle strategie di mercato: serviva un centrocampista fisico dopo l'addio di Matuidi e quello probabile di Khedira, è arrivato McKennie; la dirigenza aveva avviato i contatti col Napoli per Milik, Pirlo preferisce Dzeko. Insomma,Fabio Paratici sta lavorando ache sul mercato in uscita con l'obiettivo di sfoltire la rosa.- Capitolo difesa: a tre o a quattro? Pirlo sta valutando le varie ipotesi, ma intanto: grazie al terzo posto della scorsa stagione, la squadra di Julien Stéphan (39 anni, tra gli allenatori più giovani della Ligue 1) si è qualificata in Champions League per la prima volta.- Ecco come nasce l'idea Rugani, portata avanti dal direttore tecnico del club Florian Maurice, che ci aveva già provato quando era al Lione. Ad oggi non ci sono stati contatti, ma. Cinque anni di Juve e cinque scudetti per Rugani, che in bianconero ha totalizzato più di 100 presenze totali nonostante sia spesso indietro nelle gerarchie.- Rugani è uno di quei giocatori dei quali Paratici ha parlato nel suo viaggio in Inghilterra nei giorni scorsi, in caso di addio porterebbe una plusvalenza piena nelle casse bianconere perché il suo impatto sul bilancio è prossimo allo zero. Non potendo più mettere in piedi uno scambio con Jimenez del Wolverhampton (l'attaccante messicano è extracomunitario e la Juve ha finito gli slot con l'arrivo di McKennie), QUI la verità sul possibile scambio con Bellerin). la storia della denuncia contro Jorge Mendes e Peter Lim ). Intanto Rugani è entrato nel mirino del Rennes, un difensore italiano per giocare la Champions: il club francese ci pensa, la Juve aspetta un'offerta.