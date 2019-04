Il nome di Raphael Varane ritorna per la Juventus che sicuramente farà acquisti in difesa. Perché rinforzarsi in quel reparto è una priorità per il ds Fabio Paratici, il centrale francese del Real Madrid è tra i migliori al mondo e la Juve si è informata sulla situazione ormai da mesi; tutto è radicalmente cambiato con il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina delle merengues, determinato a trattenere Varane e farne un punto fermo del Real che verrà. La gestione Solari lo aveva infatti svalutato aprendo alla cessione, adesso la situazione è cambiata.



I COSTI DELL'OPERAZIONE - La Juventus è certamente interessata a Varane, ma sa bene che non solo Zidane farà resistenza, ma c'è anche da considerare una consistente concorrenza dalla Premier League con due club che hanno già contattato gli agenti del difensore. Il vero problema diventano i costi di questa operazione: il Real Madrid vuole il rinnovo di Varane e non lo cederà per meno di 100 milioni, questa la valutazione dell'area tecnica con Florentino Perez che ritiene giusto un prezzo a tre cifre visto che un giocatore come Lucas Hernandez è stato recentemente pagato 80 milioni dal Bayern Monaco. Il mercato dei difensori è esploso e Varane non sarà in saldo, tutt'altro. Ancor più con Zizou in panchina. Per questo la Juventus c'è ma agisce con cautela e senza fretta, visto che al momento il muro blanco è decisamente alto.