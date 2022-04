(Alessandro Bassi è anche su

. Quando mancano tre partite alla fine del campionato la sfida traha il sapore dell'ultima spiaggia per iche hanno cucito sulle maglie.risente della riforma varata nell'estate, la riforma della cosiddetta. Il campionato 1926/27 viene giocato su due gironi di 10 squadre ciascuno con squadre del Nord, del Centro e del Sud per la prima volta tutte insieme. Insomma è un ulteriore passo versa la riforma definitiva che porterà tre anni più tardi al varo del campionato a girone unico. Le prime tre di ciascun girone passano al girone finale che assegnerà lo scudetto., ma non solo. Il regime fascista promuove la realizzazione di impianti moderni e capienti: nella seconda metà del 1926 vengono inaugurati San Siro a Milano, il Littoriale a Bologna e a Torino la società granata apre il Filadelfia.nella stagione precedente è riuscita dopo venti anni a vincere nuovamente il massimo campionato di calcio e ha tutto per potersi confermare. Inserita nel girone A, la Juventus sin da subito conferma la bontà della propria rosa e piazzandosi prima si qualifica alla fase finale.ingaggiando dalla Lazio il forte centromediano della Nazionale Fulvio Bernardini e termina a pari punti in testa alla classifica del girone A con la Juventus, qualificandosi così al girone finale. La terza squadra che dal girone A accede alle finali è il Genoa, mentre dal girone B si qualificano per il girone finale Torino, Milan e Bologna., il Torino è primo e la Juventus terza a tre punti di distanza, anche se la classifica è alquanto fluida dopo che il Direttorio, su parere del Comitato Tecnico Arbitrale, ha da poco annullato e deliberato la ripetizione di Torino-Bologna. La partita segue di una settimana il derby di Torino vinto dai granata poi oggetto di quell'indagine federale che porterà alla revoca al Torino del titolo di campione d'Italia per il cosiddetto “Caso Allemandi”.Domenica 12 giugno a Torino scoppia unche induce l'arbitro a non far disputare l'incontro tra Juventus e Inter e così, come rinviata è anche l'incontro annullato tra Torino e Bologna. La domenica successiva il Bologna perde contro l'Internazionale, il Torino vince contro il Milan e la Juventus sbanca Marassi., partita che viene fissata per il 26 giugno, mentre il resto del torneo è fermo. Il girone finale della Juventus è stato piuttosto altalenante, i bianconeri non hanno davvero mai dato la sensazione di poter lottare per il titolo, però la vittoria a Genova ha comunque lasciato accesa una flebile speranza: vincere contro l'Inter vorrebbe dire per la Juventus portarsi ad un solo punto dalla vetta. Come già accaduto in altre occasioni in quel girone finale, però, la Juventus manca nei momenti decisivi. Dopo solo 6 minuti dall'inizio del match Rivolta trafigge Combi e porta in vantaggio l'Inter. La reazione bianconera stenta ad arrivare, anzi nella ripresa ancora Rivolta e poi Bernardini (alcune fonti riportano Giustacchini come marcatore). La rete della “gazzella” Hirzer serve solo a fissare il punteggio e a rendere meno disonorevole la sconfitta della Juventus per 1-3. La Gazzetta dello Sport il 27 giugno così inizia il resoconto della partita: “Al gioco fiacco della Juventus, i nero-azzurri milanesi hanno saputo opporre un'ammirevole continuità di azioni per cui la vittoria fu ben guadagnata”., tagliata fuori già da tempo nella corsa allo scudetto: “L'Internazionale ha battuto i campioni italiani nella partita più difficile, ma non sa come impiegare i frutti della vittoria. È per questo che i supporters nero-azzurri hanno probabilmente accolto la gran notizia con minor giubilo che dispetto. Non è infatti consolante assistere alle mirabili performances della propria squadra quando esse sono condannate a restare lettera morta...”.