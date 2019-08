Il futuro di Dybala è sempre più avvolto nel mistero e anche le parole di Maurizio Sarri al termine dell'amichevole persa con l'Atletico Madrid aprono al sempre più probabile addio dell'argentino. Prima vicino al Manchester United, poi al Tottenham e ora sul mercato, in attesa di offerte. Perché la Juventus ormai ha preso la propria decisione e non ha intenzione di tornare sui propri passi.



CI PENSA IL PSG - Tra le principali candidate a lanciare l'assalto alla Joya c'è certamente il PSG, che dopo aver risolto la grana Neymar, per ammissione dello stesso Leonardo in procinto di lasciare Parigi, può tornare su Dybala. L'argentino, infatti, è un vecchio pallino dei francesi, che saranno chiamati a completare un grande colpo dopo l'addio del campione brasiliano, pagato a peso d'oro appena due anni fa. Ecco perché la Juventus resta in attesa, fiduciosa e speranzosa che con l'introito monstre che arriverà dalla cessione di Neymar, il PSG possa mettere sul piatto un'offerta importante per Paulo, valutato oltre 80 milioni di euro da Fabio Paratici.



LO SCAMBIO - Sullo sfondo, ovviamente, resta anche il possibile scambio con Mauro Icardi, che tiene banco da diversi mesi. Non è un mistero che l'Inter accoglierebbe a braccia aperte la Joya, ma la Juve non vuole rischiare di rinforzare una diretta rivale per lo Scudetto. Questioni di equilibrio e gerarchie, che i bianconeri non vogliono rischiare di mettere in discussione. Perché a Torino non hanno mai dubitato del valore di Dybala, ma le sirene del bilancio sono troppo forti per pensare ad una permanenza dell'argentino. Ecco perché Paratici resta in attesa di un segnale da Parigi. Con Marotta che a sua volta osserva, spettatore interessato, pronto ad inserirsi in quella che si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato. Ma con in ballo un possibile scambio tra Inter e Juventus, non poteva che essere così...