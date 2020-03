. Lo avevamo anticipato su Calciomercato.com, lo ha confermato José Carlos Peres nell'intervista esclusiva rilasciata a Yuri Micheli ( leggi qui ). Il presidente del Santos ha spiegato: “Altre due società italiane sono molto attive oltre ad una francese, di cui però, siccome non sono uscite notizie sulla stampa, non posso rivelare i nomi”. Sul cartellino di Kaio Jorge pende una, il 30% della cifra incassata però spetterà al fondo guidato dall'agente Giuliano Bertolucci.– Una valutazione importante, che permetterà al Santos di mantenere una posizione di forza in sede di calciomercato. Un prezzo compra subito che può consentire di passare solo dal giocatore, maper riuscire ad arrivare ad un incasso anche prima che il valore di Kaio Jorge possa realmente salire a quelle cifre, perché poi nel calcio non si sa mai. Eattraverso una richiesta di informazioni, con l'intenzione di portare subito a Torino il talento brasiliano.– Una somma però che il Santos vorrebbe realizzare solo per le proprie casse. Come confermato dallo stesso Peres, quando parla di una trattativa sulla base di 30 milioni considerando poi la ripartizione che spesso condiziona gli affari di mercato in Sudamerica