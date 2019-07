Le valutazioni riguardanti il futuro di Moise Kean alla Juventus sono tutt'altro che terminate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, non è da escludere un suo addio al club bianconero in estate. Nel caso in cui dovessero essere confermati sia Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, per quanto lo scenario sia improbabile, Kean dovrà partire entro il prossimo 2 settembre. Altrimenti, se sarà lui il secondo centravanti in rosa alle spalle del "nuovo" Cristiano Ronaldo prima punta, potrebbe presto arrivare il rinnovo e la sua conferma a Torino.