L'addio di Sami Khedira non è affatto così improbabile come sembra. Nonostante il rinnovo di contratto firmato a inizio settembre, la situazione del centrocampista tedesco resta in continua evoluzione: il mediano - attualmente sotto contratto con la Juve fino al 2021 - sta valutando con serenità le opzioni per il suo futuro, restando tuttavia concentrato sugli obiettivi da portare a casa in quest'annata che sa sempre più di 'dentro o fuori' per determinati sogni e desideri juventini. Ecco: Sami, in caso di vittoria europea, sarebbe sicuramente propenso a lasciare.