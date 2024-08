Juventus-Koopmeiners, l'Atalanta non ci sta e detta le sue condizioni: prezzo, contropartite e Premier...

Ormai era noto da settimane, se non da mesi, cheIn primavera l’agente dell’olandese era stato raggiunto dagli uomini di Giuntoli per una bozza di contratto valida dalla stagione 2024/2025 che prevedeva un passaggio alla Juve equasi il doppio di quello che percepisce a Bergamo. Koopmeiners era rimasto colpito, ammaliato anzi, ma: “Per partire deve prima arrivare un’offerta congrua alla società nerazzurra”. L’aveva detto in pubblico, lo sapeva. E lo sa.

Per questo, quando si iniziava a vociferare di offerte suisenza la vetrina europea, avrebbe dovuto capire. La società con cui doveva impuntarsi non era l’Atalanta, rimasta sempre chiara, coerente e ferma a cederlo solo davanti a quella maxicifra, ma la Juve che si ostinava a non presentare offerte congrue. Ora comunque, macome l’ha giustamente chiamato mister Gasperini nella lunga intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo. Per questo l’ad Luca Percassi, anche quando non era sollecitato dalla stampa in merito, ci ha tenuto sempre a precisare nei giorni scorsi: “. Sottinteso, non a queste condizioni,il club bergamasco che detiene il cartellino del suo giocatore e che ha quindi l’ultima parola.

Ovvio però cheanche perché, senza allenarsi, Gasperini certamente non lo farà giocare, e quindi è come non averlo. Quindi,I Percassi vorrebbero cederlo alle loro condizioni,di cui si parla da mesi, e per come si sono svolti i fatti (la Juve che si muove in anticipo direttamente sul giocatore, senza tener conto che Koopmeiners era nel pieno di una stagione in cui si giocava tutto, e l’olandese che “fa i capricci” rifiutandosi di allenarsi nella squadra che l’ha fatto diventare il tuttocampista più forte, almeno, d’Italia),. Magari in, dove la liquidità non manca, dove ilrimane interessato e dove lolo scorso anno aveva versato 85 milioni per Hojlund senza batter ciglio, nonostante fosse molto più giovane e avesse segnato meno di Koopmeiners.

La realtà però è che, vuole solo onorare quell’accordo di massima che sfoglia ormai di nascosto da cinque mesi. Quindi i fatti sono due:l’altro attaccante su cui aveva messo gli occhi per sostituire Scamacca. Nonostante l’arrivo di, come ha spiegato Gasperini, servono ancora dei giocatori in rosa e in attacco non sono mai abbastanza per far fronte ae un campionato dove l’Atalanta “non vuole fare la fine del Napoli dopo lo scudetto”.