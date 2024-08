Atalanta, in chiusura Pubill: battute Bologna e Roma, le cifre dell'affare

AFP via Getty Images

ATALANTA, FATTA PER RETEGUI

KOOPMEINERS NON SI ALLENA: FA UN PASSO VERSO LA JUVENTUS

L'corre sul mercato. Chiuso il colpo, l'attaccante del Genoa arriva per sostituire l'infortunato Gianluca Scamacca, i bergamaschi lavorano per gestire il casoma programmano intanto anche altri colpi in entrata. Un nome nuovo arriva dalla Spagna:Il terzino destro classe 2003 di proprietà dell'è impegnato con la Spagna Under 23 nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e si gioca contro la Francia la medaglia d'oro. Nel frattempo si muove il mercato e si muove soprattutto la Dea.

- Secondo quanto riferito da, l'. L'affare sarà completato dopo la fine delle Olimpiadi, in rosa prenderà il posto di, ceduto nelle scorse ore al Rennes.- L'Almeria, retrocesso nella seconda divisione spagnola al termine dello scorso campionato, ha raggiunto l'intesa con l'Atalanta:. Si attende l'ultimo ok dagli spagnoli per organizzare viaggio in Italia e visite mediche, tra sabato e domenica (dopo la finale tra Spagna e Francia) si definiranno i dettagli dell'accordo con il giocatore.

- L'Atalanta non è il primo club italiano a interessarsi di Pubill: sul classe 2003 si erano già mossi nelle scorse settimane anche ile la. I bergamaschi, però, sono stati più rapidi e hanno bruciato la concorrenza.- Pubill è un esterno destro ben strutturato fisicamente (oltre 190 cm d'altezza), dotato di gamba e tecnica individuale. Uno dei pochi a salvarsi nella scorsa stagione dell'Almeria: ha collezionato 34 presenze, impreziosite da 1 gol e 3 assist.