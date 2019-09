La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha stilato l'elenco di tutte le operazioni di mercato concluse dagli uomini mercato coordinati dal direttore sportivo Fabio Paratici e che vedono coinvolta la Prima Squadra, l'Under 23 e le selezioni giovanili. Non solo De Ligt e Ramsey o le cessioni di Cancelo e Kean, sono ben 67 le operazioni realizzate nel corso dell'esteta dal club bianconero.



Ecco l'elenco completo:

Erik Mattias ANDERSSON – cessione definitiva ad Olympique des Alpes SA (CHE);

Emil AUDERO MULYADI – obbligo di riscatto della Sampdoria;

Gabriele BOLOCA – cessione temporanea con opzione-controopzione a Bologna;

Mattia BORTOLUSSI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;

Mattia BORTOLUSSI – cessione definitiva a Novara;

Constantin Laurentiu BRANESCU – cessione temporanea a Kilmarnock (SCO);

Michael BRENTAN – cessione temporanea con obbligo di riscatto a Sampdoria;

Gianluigi BUFFON – tesseramento da Federazione francese;

Riccardo CAPELLINI – cessione temporanea a Pistoiese;

Joao Pedro CAVACO CANCELO – cessione definitiva a Manchester City (UK);

Alberto CERRI – obbligo di riscatto del Cagliari;

Leonardo CERRI – acquisizione definitiva da Pescara;

Cosimo Marco DA GRACA - esercizio opzione per acquisizione definitiva da Palermo;

Danilo Luiz DA SILVA – acquisizione definitiva a Manchester City (UK);

Matthijs DE LIGT – acquisizione definitiva da AFC Ajax (NL);

Dario DEL FABRO – cessione temporanea a Kilmarnock (SCO);

Mattia DEL FAVERO – cessione temporanea a Piacenza;

Lorenzo DEL PRETE – cessione definitiva a Trapani;

Ferdinando DEL SOLE – cessione temporanea a Juve Stabia;

Merih DEMIRAL – acquisizione definitiva da Sassuolo;

Leandro FERNANDES – cessione temporanea a Fortuna Sittard (NL);

Ganluca FRABOTTA – acquisizione definitiva da Bologna;

Kwang Song HAN – acquisizione temporanea biennale con obbligo di riscatto da Cagliari;

Grigoris KASTANOS – cessione temporanea con opzione a Pescara;

Bioty Moise KEAN – cessione definitiva ad Everton (UK);

Daniel LEO – acquisizione temporanea con opzione da Lugano (CHE);

Mirco LIPARI – acquisizione definitiva da Empoli;

Mirco LIPARI – cessione temporanea ad Empoli;

Leonardo MANCUSO – cessione definitiva ad Empoli;

Filippo MARRICCHI – trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva al Novara;

Luca MARRONE – obbligo di riscatto del Hellas Verona;

Edoardo MASCIANGELO – obbligo di riscatto da Lugano (CHE);

Edoardo MASCIANGELO – cessione temporanea con opzione a Pescara;

Stephy Alvaro MAVIDIDI – cessione temporanea con opzione ed obbligo di riscatto al Dijon (FRA);

Tembe MOKULU – obbligo di riscatto da Carpi;

Tembe MOKULU – cessione definitiva a Padova;

Kevin MONZIALO – cessione temporanea con opzione a Grasshopper ((CHE);

Nicola MOSTI – cessione temporanea con opzione e obbligo di riscatto a Monza;

Dany MOTA CARVALHO – acquisizione definitiva da Virtus Entella;

Erasmo MULE’ – acquisizione definitiva da Sampdoria;

Hans NICOLUSSI CAVIGLIA – cessione temporanea a Perugia;

Timothy NOCCHI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;

Rogerio OLIVEIRA DA SILVA – cessione definitiva a Sassuolo;

Marco OLIVIERI – acquisizione definitiva da Empoli;

Riccardo ORSOLINI – esercizio opzione da parte del Bologna;

Luca PELLEGRINI – acquisizione definitiva da Roma;

Luca PELLEGRINI - cessione temporanea al Cagliari;

Matheus PEREIRA DA SILVA – cessione temporanea con opzione ed obbligo di riscatto al Dijon (FRA);

Matteo PINELLI – cessione definitiva a Sassuolo;

Adrien RABIOT – tesseramento da Federazione francese;

Hamza RAFIA – acquisizione definitiva da Olympique Lyonnais (FRA);

Aaron James RAMSEY – tesseramento da Federazione inglese;

Filippo RANOCCHIA – risoluzione della cessione temporanea biennale a Perugia;

Joel RIBEIRO – acquisizione definitiva da LS Vaud Foot SA (CHE);

Cristian ROMERO – acquisizione definitiva da Genoa;

Cristian ROMERO – cessione temporanea a Genoa;

Razvan Sergiu SAVA – cessione temporanea a Pescara;

Ransford SELASI – acquisizione definitiva da Pescara;

Raffaele SPINA – cessione temporanea a SPAL;

Leonardo SPINAZZOLA – cessione definitiva a Roma;

Matteo STOPPA – acquisizione definitiva da Novara;

Stefano STURARO – obbligo di riscatto del Genoa;

Roger TAMBA M’PINDA – cessione definitiva ad Apollon Limassol (CYP);

Idrissa TOURE – esercizio opzione per acquisizione definitiva da Werder Bremen (GER);

Alessandro VOGLIACCO – cessione definitiva con diritto di riacquisto a Pordenone;

Luca ZANIMACCHIA – obbligo di riscatto da Genoa;

Claudio ZAPPA – cessione temporanea a Sliema Wanderers (MLT).