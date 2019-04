Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato così di Manolas in ottica Juve: "Manolas? Senza Champions Raiola sfrutterà la clausola per portarlo via dalla Roma, ma è più facile che vada all'estero. Chiesa? I rossoneri sarebbero disposti a parlare di Cutrone con la Fiorentina, anche se la Juventus resta avanti".