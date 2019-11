Non vince più, la Lokomotiv Mosca. E di per sé può essere pure una buona notizia per la Juventus, che già martedì si recherà a Mosca per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Chiaramente, si parla di Champions League e di partite già decisive. Quelle che la squadra di Jurij Sëmin pare proprio non riesca a vincere: anche ieri, contro l'Ufa, i rossoverdi non sono andati oltre l'1-1 (rete del solito Eder). E a questo risultato va sommato pure il tonfo contro lo Spartak nel derby della capitale (3-0 secco). Dalla Juve in poi, solo cadute. Ora per rialzarsi... ancora la Juve. Ci proveranno con tutte le loro forze: calcio d'inizio, mercoledì alle ore 21.