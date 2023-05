Lache riproporrà le consuete strisce bianconere senza particolari pattern grafici, ma con uno stile spazzolato che richiama il. Il colore bianco e nero si affianca a dettagli e inserti di colore giallo.Nel lancio pubblicitario i volti della campagna sono Boattin, Duljan, Grosso e Bonansea per le Women, mentre per la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri ci sonoche siano indizi di mercato? La magliadi campionato la 35esima di Serie A che metterà di fronte i bianconeri allaFedele al DNA distintivo della Juventus, ma rivisto in chiave moderna. Pensato per una nuova generazione di tifosi bianconeri partendo dal pattern che dal 1903 rappresenta il simbolo visivo del club. Juventus e adidas presentano l’Home Kit per la stagione 2023/24.della Juventus, che evocano immediatamente un senso di orgoglio e di unità fra giocatori e tifosi. Il pattern - che dal 1903 rappresenta il simbolo visivo del club - è stato: il motivo triangolare presente in questa stagione è stato ripensato e trasformato in una. Questa tecnica intende celebrare l’individualità e la maestria dei giocatori in campo, mentre l’assonanza delle iconiche strisce zebrate è un richiamo immediato ai colori bianco-neri.Ispirato ad alcune leggendarie divise del passato, questo colore è presente in tutti gli elementi chiave dei capi: dallo scudetto ai loghi degli sponsor, fino alle tre strisce che adornano le spalle. Il risultato è una maglia che affonda le sue radici nell’eredità del club, ma che offre al contempo un inconfondibile design moderno.La versione da competizione della maglia è realizzata con materiali e texture che assicurano ai giocatori una freschezza prolungata, grazie alla tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre danno il meglio di sé sul loro palcoscenico più importante. La versione della maglia per i tifosi è dotata invece della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo sempre asciutto.