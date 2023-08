“Cedere per comprare”. Lo ripetono in tanti nella nostra Serie A, come un mantra. Tra questi anche il capo dell’area tecnica della Juve, Cristiano Giuntoli, e il suo allenatore Max Allegri. Questi, dopo lo 0-0 con l’Atalanta, si è detto contento della rosa che ha a disposizione e convinto che cambierà molto poco fino alla fine di questa sessione. Ma, si sa, una ventina di giorni – e per di più quelli finali di una sessione – sono lunghi sul mercato e tutto può ancora succedere. Soprattutto se si vende.



CESSIONI - La Juve si è messa di buona lena e sta parcheggiando altrove tutti i suoi esuberi. Prima Arthur alla Fiorentina, poi Zakaria, a un passo dal Monaco, quindi Pellegrini e Rovella idem ma dalla Lazio. Addii che portano nelle casse una quarantina di milioni, utili per sfoltire una rosa che sarà impegnata in sole due competizioni, per creare spazio per eventuali occasioni, rientrare delle spese degli ultimi anni, far quadrare i conti e mettere anche da parte un tesoretto. Se tutti gli affari in discussione in uscita per la Juve dovessero andare a dama infatti i bianconeri potrebbero concedersi qualche strappo alla regola negli ultimi giorni di agosto. Il nome di Lukaku d’altronde è ancora bello alto nella lista dei desideri di Allegri.



KOSTIC - Chi allora potrebbe fare le valigie? Uno dei candidati più probabili è Filip Kostic. Secondo i tedeschi di Sport1 infatti il serbo non è più imprescindibile alla Juve, dopo un solo anno dal suo arrivo. A Cesena, Allegri gli ha preferito Cambiaso che sta scalando posizioni nella griglia dei suoi preferiti e il 30enne si sta iniziando a guardare intorno. Arrivato a Torino per 12 milioni più bonus, l’ex Eintracht Francoforte potrebbe ora ripartire per una cifra similare. Su di lui c’è la fila: dalla Germania alla Turchia, dall’Inghilterra all'Arabia Saudita, fino a qualche interessamento anche nostrano. Tutti vorrebbero Kostic che, come tutti in questa Juve, non è di certo incedibile.