La partita col Napoli è stata una delle peggiori serate della Juventus negli ultimi anni. Disfatta totale che non avrà fatto dormire i bianconeri, ma tornando indietro negli anni spuntano sconfitte più pesanti di quella di ieri. C'è stat un tempo in cui la Juve contava col pallottoliere i gol degli avversari: sfogla la gallery per vedere i ko più pesanti nella storia bianconera.



Non solo ieri, tutte le volte che la Juve ha preso 5 gol a Napoli