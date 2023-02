Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui. — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 6, 2023

"Odio la" e "Come pubblico ministro". Sono solo alcune delle frasi shock pronunciate nel 2019 da, PM dell'Inchiestasulla Juventus ed emerse nella serata di ieri. Dichiarazioni che risalgono ad una conferenza dove era protagonista il magistrato: scontata la furia dei tifosi bianconeri. E adesso c'è da capire se verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Santoriello.Sull'argomento si è pronunciato pure, attuale Ministro dello Sport, che sui social ha detto la sua con poche ma chiare parole: "nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui".