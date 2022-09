"La Juve era stata pensata in un altro modo: con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo piùLeriportate da Mario Sconcerti nella nota chiacchierata pubblicata dal Corriere della Sera, non lasciano spazio a interpretazioni:importante, ma pur sempre un sostituto e non un titolare.. Abbiamo già evidenziatoe poi etichettarlo comesia quanto meno particolare. Non è su questo che vogliamo soffermarci oggi: quello che risulta evidente, però, è chese e per quanto a lungo resterà sulla panchina bianconera,Nel senso che, se sono tutti disponibili, il classe 99 va in panchina e poi entra a gara in corso.- E' vero che non si sa ancora se l'anno prossimo ci sarà ancora il tecnico livornese a guidare la Vecchia Signora ed è vero che potrebbe anche arrivareMache porterà per forza di cose a sacrifici eccellenti su costi e ingaggia diversi club e può arrecare un guadagno importante, soprattutto se il suo apporto alla squadra non è ritenuto fondamentale.-. L'affare con il Sassuolo è stato chiuso con un, con, grazie ai bonus, mentreNon è un mistero chestia pensando di tentare uni dirigenti inglesi vorrebbero fare un nuovo tentativo per portarlo alla corte di Arteta, dopo averlo perso ai tempi dei neroverdi eMolto dipenderà dalla cifra messa sul piatto e dai programmi della Juve per il futuro, al momento alquanto nebulosi.@AleDigio89