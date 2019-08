In realtà, Mandzukic aveva scelto: come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il croato ha detto più volte di voler restare alla Juve, ma lo spazio ormai sembra difficile inferiore rispetto al passato. Il Bayern ha chiesto informazioni, ma non è una trattativa così avanzata: dalla Germania, la Bild ha tirato fuori i bavaresi dalla compravendita.