Questa sarà la prima gara di un girone d’andata disputata dopo la rispettiva nel girone di ritorno (giocata lo scorso febbraio).Questo sarà il 150° confronto tra Juventus e Napoli in Serie A: i bianconeri hanno collezionato 69 successi, contro i 33 degli azzurri, completano 47 pareggi.L’ultimo pareggio tra Napoli e Juventus in Serie A risale all’aprile 2017 (1-1 firmato Khedira e Hamsik): da allora quattro successi bianconeri e tre partenopei.. Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly.La Juventus è la formazione che vanta la percentuale più alta di passaggi riusciti in questa Serie A (88%), il Napoli è terzo nella graduatoria (87%).Napoli (54%) e Juventus (53%) sono due delle tre squadre che hanno vinto in percentuale più duelli nel campionato in corso, insieme al Milan (53%).Napoli (9.9) e Juventus (12.7) sono le due formazioni che hanno commesso meno falli in media nella Serie A 2020/21.Federico Chiesa ha segnato 12 gol con la Juventus in tutte le competizioni, 10 di questi sono arrivati dall'inizio del 2021; nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti considerando tutte le competizioni.Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo si sono affrontati una volta da giocatori in Serie A, in un Reggina-Milan 1-2, nell'aprile 2000, in cui Pirlo ha anche trovato il gol. Nel loro unico precedente da allenatori, ha avuto la meglio l’attuale tecnico del Napoli".