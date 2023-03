Non c’è pace per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo nel derby d’Italia contro l’Inter per un problema fisico. Dopo essere entrato al minuto 66 al posto di Soulé, l’ex Fiorentina ha iniziato a zoppicare dopo qualche azione palla al piede e qualche scatto, tra smorfie di fastidio e confronti con la panchina. All’83’, Chiesa è stato poi sostituito da Paredes per un problema fisico.



Articolo in aggiornamento