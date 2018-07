Lunedì Emre Can, mercoledì Perin, giovedì Cancelo, venerdì Caldara. Ah, martedì è stato il giorno di Cristiano Ronaldo. Nella settimana delle presentazioni ufficiali, il mercato della Juve che già stava portando i bianconeri ad un livello superiore non può che ruotare attorno a CR7. Il colpo del secolo, forse fin riduttiva come definizione. Per quanto banale possa apparire, la campagna trasferimenti della Juve, però, non finisce qui. Qualsiasi operazione, in entrata come in uscita, sembrerà poca cosa. Anche per questo, ognuna di esse, diventerà ulteriormente delicata. Soprattutto la porta d'uscita vede la coda: Higuain, Rugani, Sturaro ma anche cavalli di ritorno o giovani su cui mantenere il controllo, da Pjaca in poi. Per il resto sarà un gioco delle coppie: via uno, dentro un altro. Anzi, dentro un altro campione se possibile. Con un nodo particolarmente duro da sciogliere come quello del terzino sinistro. IDEA MARCELO – La questione Alex Sandro è tutt'altro che facile da gestire. Qualche settimana fa sembrava trapelare particolare ottimismo riguardo un rinnovo di contratto, al contrario ancora non affrontato direttamente con il giocatore e il suo entourage. Si aspettano mosse concrete dall'estero, l'effetto CR7 per il momento non sembra aver smosso particolarmente l'animo dell'esterno brasiliano in attesa che sia il Psg a far partire l'effetto domino: la Juve vuole non meno di 50 milioni, da Parigi è arrivato un primo sondaggio da 40 milioni ma la trattativa è pronta a partire. E se Alex Sandro dovesse effettivamente lasciare Torino ecco che la prima scelta è di quelle clamorose: Marcelo (neo follower su Instagram della Juve). Non che da Madrid sia facile immaginare un fuggi fuggi generale, ma la Juve ha sondato il terreno in queste settimane ed è pronta ad effettuare un tentativo prima di virare o tornare su altri obiettivi meno affascinanti. La pista Darmian, ad esempio, è solo congelata e non accantonata. Tutto dipende da Alex Sandro, però: ora il telefono della Juve può tornare a squillare, Cristiano Ronaldo è tanta, tantissima, roba. È l'affare del secolo. Ma non è tutto.



@NicolaBalice