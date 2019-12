Sembrava essere il primo a partire, alla fine è rimasto, non solo in bianconero, ma anche al centro del campo. Sami Khedira ha fatto crack, starà fuori almeno tre mesi, come annunciato dopo l'esito positivo dell'operazione di ieri. Tre mesi in cui, mercato permettendo, Sarri dovrà vagliare le alternative che ha in casa, specialmente guardando a chi sta giocando meno o non sta giocando per niente.. A Sarri ne serve uno, ma integrare entrambi a pieno ritmo potrebbe valere come un vero e proprio acquisto.