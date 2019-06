Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato in mixed zone a margine del premio Football Leader del futuro della panchina bianconera e delle prossime mosse di mercato della società. Inevitabile dopo l'addio di Massimiliano Allegri, parlare del futuro della panchina con il ds che ha preso tempo. Ecco le parole riportate dal Corriere dello Sport



POST-ALLEGRI - "C’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore​".



SARRI - "Nostalgia dell'Italia? Lo ha detto, ma lo dicono tutti gli italiani. Qui si mangia molto bene".



CHIESA - "Sicuramente abbiamo una squadra competitiva, per quel che riguarda il mercato aspettiamo il nome dell'allenatore. Faremo le valutazione necessarie dopo averlo annunciato". Poi sul palco ritirando il premio Paratici ha aggiunto:



COLPO RONALDO - ​"Cristiano? Come si può commentare un giocatore che da 15 anni gioca a questo livello. Ha fatto una stagione straordinaria. Ronaldo ha portato alla Juve e al calcio italiano un nuovo entusiasmo e per questo dobbiamo ringraziare la Juve e il presidente che ha dato la possibilità ai tifosi bianconeri e di tutto il calcio di vedere il migliore giocatore del mondo negli stadi italiani".".



LA CHAMPIONS - "Otto scudetti? Speriamo di continuare. E' un record difficilmente eguagliabile, nessuno avrebbe scommesso un euro su questo percorso. Obiettivi futuri? Confermarci in Italia, tutti aspettiamo la Champions da tanto tempo ma è una competizione difficile. Ogni anno ci sono 10-12 formazioni in grado di vincerla. A un certo punto, tutto dipende dai dettagli, dal momento di forma e da un po' di fortuna".



MERCATO - "Mercato? Abbiamo una rosa molto competitiva, difficilmente migliorabile. Certamente proveremo a farlo, ma aspettiamo il nuovo allenatore. Poi vedremo cosa fare insieme a lui".