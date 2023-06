La vittoria dellasull'Udinese è stata ufficialmente anche l'ultima partita giocata con la maglia bianconera da. Il centrocampista argentino, solo uno scampolo di minuti in campo a Udine, non ha mai brillato in questa stagione in prestito dal PSG non trovando spazio e continuità, condizionato probabilmente dal Mondiale prima sognato e poi vinto con la sua Argentina. E con l'ultima partita è arrivato anche il momento dei saluti, con un post sui social che sancisce la fine di un amore mai realmente sbocciato.Il suo destino e il suo futuro con la maglia della Juventus erano in realtà apparsi segnati già alla fine di dicembre, prima del Mondiale e della sosta, quando Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno fallito l'accesso agli ottavi di finale di Champions League retrocedendo in Europa League.e il diritto di riscatto alle stesse cifre non sarà esercitato dal club.Un matrimonio mai realmente sbocciato che però ha lasciato un bel ricordo al centrocampista argentino che sui social ha voluto"È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili. Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l'anno, ma soprattutto ognuno di i miei compagni li porterò sempre con me". Con due cuori bianconeri a conclusione.