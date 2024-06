Getty Images

Juve, per Kean possibile una percentuale sulla futura rivendita. E si abbassa lo stipendio per la Fiorentina

40 minuti fa



Mancano gli ultimi dettagli da sistemare e Moise Kean diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina. L'attaccante di Vercelli si trasferirà in viola in via definitiva firmando un contratto quadriennale dopo una vita passata alla Juventus.



TRATTATIVA - La svolta nella trattativa, si legge sul Corriere dello Sport, è arrivata nella giornata di ieri quando la Juve si è convinta di lasciar partire il classe 2000 a titolo definitivo dopo che in un primo tempo sembrava non volersene privare se non in prestito per cautelarsi in caso di una grande stagione lontano da Torino. Si chiuderà per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e non è da escludere che il club bianconero inserisca una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Lo stesso Kean sembra particolarmente contento della nuova destinazione dato che ha acconsentito ad abbassare il proprio stipendio che adesso ammonta a circa 2,5 milioni di euro a stagione.