Tuttosport - Juventus su Retegui, c'è l'ok di Thiago Motta

Juventus su Retegui, c'è l'ok di Thiago Motta

Redazione CM

18 minuti fa

E' Matteo Retegui il nome nuovo per l'attacco della Juventus. Giuntoli è al lavoro per rivoluzionare l'attacco bianconero, che avrà nuovi volti e vedrà partire diversi giocatori. Kean, molto vicino alla Fiorentina, Milik, per il quale si attendono offerte, e Chiesa, che piace in Italia (Roma e Napoli) e all'estero. In entrata c'è necessità di trovare un nuovo numero 9, un'alternativa a Dusan Vlahovic, l'ultima idea è El Chapita, la punta del Genoa, che ha chiuso la prima stagione in Italia con 9 gol in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia.