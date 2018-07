Il primo acquisto della stagione è stato lui, ora Mattia Perin si presenta al popolo bianconero.



ARRIVO - "Sono nella più grande squadra italiana, tra le più grandi in Europa. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui, ma non mi sento arrivato. Voglio lavorare tanto, voglio migliorare tanto. Penso di aver fatto la scelta migliore perché la Juve è un treno che passa solo una volta nella vita, avevo tante offerte ma non dico quali"



CRISTIANO RONALDO - "Non me l'aspettavo. Ma non mi sorprende un acquisto del genere da una società come questa. E' il miglior giocatore al mondo, anche un grande professionista. Non è l'unico a poter insegnare tanto, penso a Chiellini e Barzagli, averlo sarà un plus per tutti noi e tutto il calcio italiano. Stiamo vivendo con tranquillità l'attesa nello spogliatoio, siamo contenti, sappiamo che ci darà una grossa mano. Il suo acquisto lo vedevo possibile, la Juve è alla pari di Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco: dovendo andare via ho subito pensato che la Juve sarebbe stata la più probabile".



DOPO BUFFON - "Emularlo sarà difficilissimo, il portiere più grande della storia del calcio negli ultimi vent'anni. Potermi allenare con lui è stato un onore e un punto a mio favore, spero di farlo ancora in Nazionale".



FILIPPI - "Si sente molto con Spinelli, con cui avevo lavorato. Non sono allenamenti uguali, mi sto adattanto e piano piano sta cercando di eliminare i miei difetti. Non vedo l'ora di farcela e dimostrare il mio valore".



NUMERO - "Ho scelto il numero 19. Non credo tanto alla numerologia, ma è quello che mi appartiene un po' di più dal momento che mia figlia è nata quel giorno e alla fine ho fatto una scelta di cuore".



BUFFON AL PSG - "E' molto competitivo, solo uno come lui poteva cercare così nuovi stimoli in un altro grande club come al Psg".



COMPETIZIONE - "Parto svantaggiato, io suderò tutti i giorni in allenamento e quando starà a me cercherò di dare il mio meglio. Szczesny ha fatto una grande stagione e merita di essere il primo portiere, io darò il massimo sempre. Voglio dimostrare il mio valore, di meritarmi questa maglia".



VINCERE - "Quando entri qua senti aria di vittoria, lo percepisci che vincere è l'unica cosa che conta".



CHAMPIONS - "Mi sono fatto un'idea, penso sia importantissimo confermarsi in Italia. Poi che ci sia l'obiettivo di vincere la Champions non è nascosto. Sarà difficile ma vogliamo farcela. La Juve ha bisogno di tornare a vincere la Champions League".



NAZIONALE - "Ovviamente ci penso. C'è molta competitività, ci sono portieri che stanno emergendo, ci sono portieri più grandi che dimostrano ogni domenica il proprio valore, poi c'è Gigi che giocherà la Champions".



INFORTUNIO - "Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Non so se mi hanno migliorato come giocatore, ma mi hanno migliorato come uomo. Tramite questa sofferenza sono arrivato ad essere quello che sono".