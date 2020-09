Al termine del 5-0 in amichevole contro il Novara, il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky: "Stiamo provando varie soluzioni. Nel primo tempo eravamo a quattro dietro, diventa a tre in fase di impostazione. Nel secondo tempo eravamo bloccati a tre, stiamo preparando più soluzioni".



SULL'ENTUSIASMO - "La squadra deve averlo, i ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono".



SULLE PAROLE DI ELKANN - "Ringrazio John per le parole, fa piacere ricevere questi attestati di stima. Chi viene qui sa che deve vincere, era così da giocatore e lo è da allenatore".



SULL'ATTACCANTE - "Mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo, lo sarà fino a inizio a ottobre, ci sarà tempo per lavorare".



SUI TIFOSI - "La speranza di averli già domenica c'è ancora, almeno per una parte dello stadio: ne abbiamo bisogno noi ma tutto il movimento calcistico italiano ed europeo".



SU RONALDO - "Sta bene, l'ha dimostrato oggi e in Nazionale. Si muove con disinvoltura".