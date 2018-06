Domani sarà il giorno della verità per la Juve Primavera: in semifinale, i ragazzi di Dal Canto affronteranno i pari età dell'Inter. Dopo una cavalcata clamorosa culminata con il raggiungimento dei playoff, adesso la formazione bianconera sogna lo scudetto. Appuntamento alle ore 18, stadio Ricci di Sassuolo: c'è in palio una grande storia.