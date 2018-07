Secondo quanto riportato da Sportmediaset la Juventus incontrerà Mario Mandzukic per discutere del suo futuro. C'è in ballo anche l'opzione di uno scambio fra l'attaccante croato e Matteo Darmian, terzino italiano che da tempo ha dato l'ok ai bianconeri ma per cui non c'è l'accordo con il Manchester United.