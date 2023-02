Danilo è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Non appena la società bianconera avrà sistemato tutte le altre incombenze, il giocatore ed il club si siederanno al tavolo per affrontare la questione. Attualmente l'accordo in essere ha scadenza 2024 e le parti discuteranno del prolungamento fino al 2026, come riporta Tuttosport.