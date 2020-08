Da qualche ora Andreaè ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Una gioia immensa, un obiettivo raggiunto, quasi inaspettatamente, un risultato che un tempo non era nemmeno nelle sue idee. Tornando indietro, infatti, si scopre che lo stesso Maestro non si vedeva in panchina. Il dubbio più grande, infatti, era il suo, quando nella sua biografia "Penso, dunque gioco", scritta con Alessandro Alciato, rivelava: