Record sul campo e record in borsa. La Juve non smette mai di far registrare numeri nuovi e pazzeschi, in grado di aggiornare costantemente il tabellino dei successi, anche se in questo caso non sono società e calciatori i protagonisti diretti del fatto. Nelle 24 ore successiva alla gara con il Valencia, infatti, alcuni azionisti si sono scatenati, giocando in borsa e facendo toccare alla Juve il picco più alto mai realizzato in termini di azioni scambiate: si tratta di più di 182 milioni di azioni scambiate sul mercato nel giorno successivo alla Champions League, di fatto il 18% del capitale della società che ha come presidente Andrea Agnelli. Una vetta mai vista nei 17 anni di storia azionaria, che aveva il 7 febbraio del 2012 come data record, con i suoi 90 milioni di azioni scambiate.



MOTIVO - Come riporta Milano&Finanza, il motivo sarebbe da far risalire alle possibilità di successo finale della Juve in Champions League, a maggior ragione dopo la grande prestazione (in 10 e senza CR7) contro il Valencia. Tutto ciò porterebbe ad aumentare ancora il mezzo miliardo di giro d'affari - 504,7 milioni - fatto registrare per la seconda volta consecutiva nell'ultimo anno fiscale. Senza dubbio dietro alla crescita c'è proprio lo stesso Ronaldo, perché da quando la trattativa per portarlo alla Juventus è iniziata le azioni sono salite da 0,85 euro ad oltre 1.6 euro ciascuna.



FONDO - Numeri importanti in una situazione comunque ben delineata: la holding Agnelli-Exor detiene il 63,77% del capitale, seguita dal fondo Lindsell Train che possiede il 10%, lasciando spazio a un flottante (mercato 'libero') di 26,22%. Proprio qui è avvenuto lo scambio record citato, che ha suscitato anche diverse idee ed opinioni: il fondo Lindsell Train sta smobilizzando la sua posizione? C'è un nuovo fondo di investimenti? Questa possibilità rimane una di quelle da seguire. Del resto non è difficile da immaginare che un solo proprietario voglia provare ad accaparrarsi più quote possibili della Juventus, ora che il club punta a vincere tutto, ora che lo fa con un Cristiano Ronaldo in più.



@MenonAndrea