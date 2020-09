Pirlo non si aspetta niente dal mercato, ma “se ci saranno possibilità le valuteremo nei prossimi giorni”. Anche perché la Juventus ha ancora iscritta in agende la questione quarto centravanti, che dopo l’arrivo di Morata chiuderebbe il parco attaccanti. Tra i vari Kean (primo nome) e Llorente, nelle scorse settimane si era fatto anche il nome di Scamacca, che è ambito da un altro club di Serie A. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Balotelli, Sanabria e Torregrossa il Genoa starebbe valutando anche l’attaccante di proprietà del Sassuolo, nell’ultima stagione in prestito all’Ascoli.