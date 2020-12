Tocca a Philippe Coutinho suonare la carica in casa Barcellona in vista del match di Champions con la Juve: “Quella di domani sarà una grande gara e quando uno viene da una sconfitta, ha una grande voglia di vincere una gara come questa. Sono il primo a pretendere tanto me stesso, so che la prestazione contro il Cadiz non è stata positiva ed essendo al Barça c'è molta attenzione. Posso dire di aver lavorato molto mentalmente per stare bene e oggi mi considero migliorato in questo senso”.



NEYMAR E MESSI – Non parla in ogni caso né di mercato né di fantamercato: “Neymar e Messi insieme di nuovo? Non so cosa succederà l'anno prossimo, posso solo parlare di questo momento, di me. È chiaro che uno vuole sempre giocare con i migliori e qui pensiamo tutti la stessa cosa. Al Barcellona siamo in un processo di rinnovamento. È cambiato l'allenatore, alcuni giocatori che erano pezzi importanti e tutto questo fa parte del processo di rinnovamento. Bisogna avere pazienza e noi che siamo qui ora dobbiamo fare tutto il possibile per cambiare questa situazione il prima possibile”.