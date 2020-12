La qualificazione agli ottavi di finale non è in discussione, ma la sfida che vedrà laaffrontare ilal Camp Nou va oltre la semplice possibilità di un sorpasso in classifica per centrare il primo posto in sede di sorteggio e va oltre anche la sfida che finalmente potremo vedere in campo frae Cristiano. Barcellona-Juventus è un banco di prova importantissimo per entrambe le squadre per capire quanto le difficoltà che stanno attraversando possano essere messe alle spalle. Per questo i bianconeri si stanno avvicinando alla sfida con la massima attenzione e noi vi mostriamo il video dell'allenamento di rifinitura allaprima della partenza.Si rivede Buffon fra i pali anche se non è ancora certa la sua presenza in campo, ancora out sia Chiellini che Demiral.