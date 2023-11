L'ex attaccante bianconero ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Allegri sta formando nella testa dei propri giocatori un convincimento, gli sta facendo vedere che possono competere per lo scudetto nonostante abbiano qualità e fantasia inferiori rispetto ad altre rivali. Se dovessero vincere, superando l'Inter in classifica, fortificherebbero ulteriormente la convinzione di poter arrivare fino in fondo.La Juve lascerà la palla all'Inter e l'Inter, per natura, non forzerà la giocata finché non troverà le linee che ama. Vorrei vedere due squadre che se le danno, in senso sportivo, quindi speriamo che arrivi un gol dopo venti minuti noiosi".È un modo legittimo, Allegri sta facendo ottime cose in rapporto a quello che ha a disposizione, sta ottimizzando il materiale che ha. Ma sarà difficile arrivare a maggio solo attraverso questa via, potrebbe fare qualcosa di più. Ma merita un applauso per un altro motivo. Allegri ha solo due o tre individualità e le sta gestendo molto bene. E in questo sensoNo, non è così, tant'è che poi questi ragazzi vanno via o spariscono. Allegri invece li elogia schierandoli le gare vere, ne parla come giocatori adulti, con loro usa la carota, ma pure il bastone. Questo è il suo grande lavoro".Certo, poi Allegri può dire che nel 3-5-2 può metterlo solo da seconda punta e che Chiesa ha segnato i suoi gol, ma in mezzo ogni tanto si perde e non sfrutta la sua velocità".Se tu sei forte, per quanto tu possa essere frustrato per le poche occasioni da gol, ti devi applicare, ti devi impegnare nella gestione dei pochi palloni che ti arrivano. A Firenze era 'on fire', ci credeva sempre perché molto coinvolto, giocava con gioia.Sono crudo, diretto: quando dico che non ha intelligenza calcistica, non dico che non sia bravo e che non possa giocar nella Juve. Però deve saper fare le cose semplici, perché così non solo mette i compagni nelle condizioni di fare bene, ma anche di poter poi riavere lui la palla nel modo migliore. Il grande talento puro, è forte nelle difficoltà".