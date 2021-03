Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Tuttosport e dato due consigli di mercato alla Juventus: "Non parlo da un po' con Pogba, ma sono convinto che sarebbe felice di tornare alla Juve come lo sarei stato io, lì ha vissuto i suoi anni migliori. De Paul meglio per Juve o Inter? È fantastico, Rodrigo farebbe comodo a qualsiasi top club".