Tutti lo cercano tutti lo vogliono.è l'uomo del momento, il calciatore a cui si sta aggrappando non solo laper il suo immediato presente, ma anche la Nazionale che vede in lui il simbolo della rinascita azzurra dopo il fallimento della gestione Ventura e il mancato accesso ai Mondiali. Main vista della prossima stagione.con la Fiorentina, con lui e con il suo entourage:Ieri vi abbiamo confermato ( LEGGI QUI ) come Chiesa sia l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, tuttavia, anche lper portarlo a Torino nel corso della prossima stagione,Sì perchè con il prestito estivo di Marko Pjaca (la Fiorentina ha il diritto di riscatto a 20 milioni pagabili in tre anni) la Juventus si è assicurata un canale privilegiato con il club viola riaperto ormai due anni fa con l'operazione Bernardeschi.Anche per lui i bianconeri stanno cercando di strappare una sorta di prelazione. Per un doppio asse sempre più caldo. Chi la spunterà?