Juve Stabia, UFFICIALE il riscatto di Adorante e Mosti

9 ore fa



Non solo l'attaccante Andrea Adorante: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver esercitato il riscatto obbligatorio per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla US Triestina Calcio, dell’attaccante Andrea Adorante. Adorante, classe ’00, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027".



Nella giornata odierna, infatti, con una nota ufficiale diffusa anche a mezzo social, la Juve Stabia ha fatto sapere "di aver esercitato il riscatto obbligatorio per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dal Modena, del centrocampista Nicola Mosti". Con le vespe campane, fresche di promozione in Serie B, il classe ’98, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026.