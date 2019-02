Dalle parti dello stadio Bernabéu si continua a parlare di unin uscita, ipotesi fantascientifica fino a pochi mesi fa. Dopo dodici stagioni da assoluto top player della fascia sinistra del, qualcosa è cambiato per il classe ’88 brasiliano, che forse per la prima volta sente di essere concretamente in discussione. E lanon lo perde di vista.