La Juventus affianca la Roma nella corsa a Zakaria, in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach. Secondo il Corriere dello Sport, i dirigenti giallorossi valutano un paio di alternative per rinforzare il centrocampo sul mercato di gennaio: il nome nuovo è quello dell'austriaco Florian Grillitsch, in scadenza di contratto con i tedeschi dell'Hoffenheim; ma non va mai perso di vista Granit Xhaka dell'Arsenal, che era la prima scelta di Mourinho già la scorsa estate.